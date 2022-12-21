Источник сообщил об отсутствии возможности починить «Союз» на орбите

Осуществить ремонт системы охлаждения пилотируемого корабля «Союз МС-22» на орбите не представляется возможным. Об этом 21 декабря сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Он пояснил, что сложность заключается, в частности, в выходе 44 литров хладагента, находившегося под давлением в три атмосферы.

«Отремонтировать подобное повреждение в условиях Международной космической станции невозможно. Даже если загерметизировать отверстие во время выхода в открытый космос, то как закачать в радиатор 44 литра хладагента под давлением в три атмосферы? Тем более что система терморегулирования после этого должна пройти специальную проверку под давлением, чего на орбите в принципе сделать нельзя», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что температура в корабле стабилизирована за счет отключения его систем и вентиляции корабля воздухом с МКС. При этом температура вновь начнет расти, если произвести отделение корабля от станции и включить приборы и двигатели.

О повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила в этот же день, что обшивка российского корабля «Союз МС-22» повреждена. Уточнялось, что все системы МКС в данный момент работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

Как предположил главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин в разговоре с «Известиями», причинами повреждения обшивки российского корабля могли стать технический брак или внешнее воздействие.

На следующий день специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с экипажем Международной космической станции (МКС) сообщил, что из-за утечки в системе охлаждения на «Союзе МС-22» температура на корабле достигла 30 градусов по Цельсию. Он заверил, что космонавты работают над решением этой проблемы.

Из-за произошедшей разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, 16 декабря перенесли выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

При этом глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов выразил 20 декабря надежду на штатное завершение экспедиции поврежденного корабля «Союз МС-22».