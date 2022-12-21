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Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Американский предприниматель Илон Маск 20 декабря заявил о намерении покинуть пост главы своей компании Twitter, как только найдет преемника.

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«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день CNBC со ссылкой на источники сообщил о якобы поиске Маском нового генерального директора для своей компании Twitter. Отмечалось, что временный характер выполнения своих обязанностей в качества владельца и гендиректора Маск планировал изначально.

Кроме того, накануне, 19 декабря, завершилось голосование, в котором Маск попросил пользователей Twitter решить, оставаться ли ему на посту главы компании, завершилось. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть, выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

В тот же день политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин высказал мнение, что, опираясь на результаты голосования, предприниматель Илон Маск должен будет покинуть пост главы Twitter, однако он всё равно останется «у руля». Зудин предположил, что опрос Маска, уходить ли ему с поста главы соцсети, является шагом в его политической кампании.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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