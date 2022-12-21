В Японии сообщили о планах передать Киеву миноискатели

Правительство Японии планирует организовать обучение украинских саперов и предоставить оборудование для поиска мин. Об этом 20 декабря сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Отмечается, что подготовку саперов Япония будет проводить совместно с Камбоджей, у которой есть опыт в этой области.

По информации газеты, в январе 2023 года украинских специалистов пригласят в столицу Камбоджи Пномпень, чтобы научить их пользоваться новейшими приборами. Примерно в апреле группа экспертов из Японии и Камбоджи будет направлена в Польшу для продолжения обучения.

Кроме того, весной Япония планирует передать Украине миноискатели.

Ранее, 5 декабря, стало известно, что Канада перечислит Украине 15 млн канадских долларов (примерно $11 млн) для гуманитарного освобождения территорий от мин. Как отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, по оценкам украинских властей, сейчас наземные мины обнаружены на 30% территории страны.

24 ноября министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что около 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских саперов на территории Польши.

До этого, 23 ноября, врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал территорию республики сплошным минным полем. Он указал, что украинские военные продолжают дистанционное минирование с помощью артиллерии и беспилотников. Основными проблемами он назвал хаотичное минирование и неразорвавшиеся мины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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