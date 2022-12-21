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Ученые предложили диагностировать болезни сердца по кожной реакции

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Ученые из подведомственного Минобрнауки России Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН (ИАПУ ДВО РАН) предложили диагностировать заболевания сердца по состоянию кожи, на которую воздействуют теплом и зеленым светом. Пока этот способ еще недостаточно хорошо исследован, чтобы применять его на практике, указали врачи.

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По словам специалистов, у здоровых пациентов сосуды хорошо расширяются под воздействием высокой температуры, а при атеросклерозе, тромбозах или воспалении миокарда этот процесс нарушен.

В тестировании метода принимали участие добровольцы, мужчины 35–55 лет, рассказала «Известиям» младший научный сотрудник ИАПУ ДВО РАН Наталья Подолян.

«Исследование выполнялось в три этапа. Сначала непрерывно и синхронно записывалось видео исследуемого участка с ЭКГ и температурой кожи в течение пяти минут. Затем область предплечья нагревали до 40–42 градусов со скоростью нагрева около 3,5 градусов в минуту, чтобы избежать болезненных ощущений. Достигнутый уровень температуры кожи поддерживался в течение 15 минут. На третьем этапе нагреватель выключался, и температура кожи снижалась естественным образом», — рассказала она.

У людей с потенциальными нарушениями сосуды под воздействием нагрева расширялись хуже. Ученые пришли к выводу, что созданный ими метод достоверно отражает работу механизмов регуляции сосудистого сопротивления, а это важный шаг в разработке систем ранней диагностики таких заболеваний, как атеросклероз, тромбоз, обнаружения риска миокардита или инсульта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Свет обострения: болезни сердца найдут по кожной реакции

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