Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Происшествия
Рогов сообщил о трех мощных взрывах в Запорожье
Общество
Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать уничтожение крыс и тараканов
Мир
Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Киеву
Общество
В России начнут массово озеленять крыши
Наука
«Роскосмос» заявил о продолжении работ по созданию сверхтяжелой ракеты
Мир
Более 30 человек пострадали на чемпионском параде сборной Аргентины
Интернет
Рекордное число сообщений было отправлено в WhatsApp во время финала ЧМ
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве на газопроводе в Чувашии
Мир
AP узнало о планах США поставить Киеву ЗРК Patriot
Мир
Палестина рассчитывает привлечь до 1 млн российских туристов
Сюжет:

Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что координаты цели артиллеристы получили с беспилотного летательного аппарата.

«Подавляем силу противника, обстреливаем, накрываем артогнем. Мы с утра работаем на этой позиции. Особо никаких действий со стороны противника не наблюдается — тихо, спокойно. Делаем несколько выстрелов, меняем позицию и продолжаем работать по тем же координатам. То есть выполняем свою работу четко, грамотно, поэтому всё в порядке. Отрабатывали по цели под наблюдением «птички». Отработали хорошо, техника поражена», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил РФ.

«Подняли «птичку», засекли точку, передали артиллеристам, те отработали»
Окопная правда одной из наиболее горячих точек Луганской Народной Республики

Как сообщили в военном ведомстве, артиллеристы с марша в кратчайшее время занимают огневые позиции и наносят удар по разведанным вражеским целям.

Кроме того, выбор средств поражения зависит от характера цели и выполнения огневой задачи. В арсенале у расчета САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды. Также для уничтожения бронированной и тяжело бронированной техники противника применяются кумулятивные, подкалиберные и бронебойные боеприпасы.

После получения подтверждения о поражении позиций боевой расчет мгновенно переводит установку в транспортное положение и покидает огневые позиции, добавили в Минобороны.

Ранее, 13 декабря, Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) в зоне спецоперации. Сообщается, что расчеты наносят удары по укреплениям противника, скоплениям его живой силы, а также по позициям минометов и колоннам военной техники, доставляющим подкрепление. Как отмечают артиллеристы, большое внимание уделяется окапыванию и маскировке артустановок.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 3 декабря рассказал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация». Старший офицер батареи с позывным «Нева» поделился, что расчеты действуют синхронно и привыкли ко всему. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две или три огневые задачи.

До этого, 28 ноября, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. По словам артиллеристов, надежность установки не вызывает вопросов: даже с большим настрелом и пробегом порядка 5 тыс. км эти орудия бьют точно в цель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022