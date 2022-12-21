Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что координаты цели артиллеристы получили с беспилотного летательного аппарата.

«Подавляем силу противника, обстреливаем, накрываем артогнем. Мы с утра работаем на этой позиции. Особо никаких действий со стороны противника не наблюдается — тихо, спокойно. Делаем несколько выстрелов, меняем позицию и продолжаем работать по тем же координатам. То есть выполняем свою работу четко, грамотно, поэтому всё в порядке. Отрабатывали по цели под наблюдением «птички». Отработали хорошо, техника поражена», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, артиллеристы с марша в кратчайшее время занимают огневые позиции и наносят удар по разведанным вражеским целям.

Кроме того, выбор средств поражения зависит от характера цели и выполнения огневой задачи. В арсенале у расчета САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды. Также для уничтожения бронированной и тяжело бронированной техники противника применяются кумулятивные, подкалиберные и бронебойные боеприпасы.

После получения подтверждения о поражении позиций боевой расчет мгновенно переводит установку в транспортное положение и покидает огневые позиции, добавили в Минобороны.

Ранее, 13 декабря, Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) в зоне спецоперации. Сообщается, что расчеты наносят удары по укреплениям противника, скоплениям его живой силы, а также по позициям минометов и колоннам военной техники, доставляющим подкрепление. Как отмечают артиллеристы, большое внимание уделяется окапыванию и маскировке артустановок.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 3 декабря рассказал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация». Старший офицер батареи с позывным «Нева» поделился, что расчеты действуют синхронно и привыкли ко всему. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две или три огневые задачи.

До этого, 28 ноября, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. По словам артиллеристов, надежность установки не вызывает вопросов: даже с большим настрелом и пробегом порядка 5 тыс. км эти орудия бьют точно в цель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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