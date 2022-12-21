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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что артиллеристы после получения указаний покинули свой район дежурства и провели скоростной марш на стартовую позицию.

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Используя разведданные беспилотной авиации, бойцы оперативно навели установку по целям и произвели огонь по позициям противника.

«Командир боевой машины дает мне прицел, уровень и угломер. Чем быстрее я наведусь, выставлю нужный прицел и угломер, тем быстрее поражу цель», ― рассказал старший наводчик РСЗО с позывным «Боец».

В результате боевой работы российские артиллеристы уничтожили бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После завершения задачи военнослужащие оперативно сменили позицию, чтобы уйти из-под возможного ответного обстрела украинских боевиков.

Командир боевой машины с позывным «Большой» отметил высокую слаженность расчета, что позволяет им эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

Ранее, 20 декабря, расчеты российских РСЗО «Град» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Местоположение врага сообщила разведка с беспилотника.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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