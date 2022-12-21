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Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до 9 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в среду, 21 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –9 до –7 градусов. К вечеру столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а ночью опустятся до –2.

В Московской области днем ожидается от –12 до –7 градусов, ночью — до 5 градусов мороза.

Днем прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — юго-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 744–749 мм ртутного столба.

Ранее, 21 декабря, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила о потеплении почти на 10 градусов в этот день. По ее словам, из-за осадков есть высокая вероятность налипания мокрого снега на ветки и провода. Местами в регионе может быть гололед.

До этого, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» пообещал москвичам потепление до +3 градусов до конца недели.

В этот же день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидаются морозы, однако на протяжении недели погода будет переменчивой.

Кроме того, 19 декабря сообщалось, что высота сугробов в столице достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

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