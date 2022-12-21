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Палестина рассчитывает привлечь до 1 млн российских туристов

Палестина рассчитывает привлечь до 1 млн российских туристов

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Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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Палестина и Россия обсуждают развитие туризма, арабская республика планирует привлечь до 1 млн туристов из РФ. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол арабского государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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«Безусловно. Я считаю, что мы подготовили интересные предложения для российских туристов, мы предлагаем посетить Святую землю. Эта тема будет рассмотрена на заседании совместной палестино-российской межправкомиссии, которая вскоре соберется. Я прекрасно помню, как в январе 2020 года президент России Владимир Путин посетил Вифлеем и резиденцию президента Махмуда Аббаса и официально попросил о возможности увеличить количество российских туристов, прибывающих в Палестину, примерно до 1 млн человек. И мы начали над этим работать», — отметил дипломат.

Но, подчеркнул посол, в марте 2020 года началась эпидемия коронавируса, а затем и события вокруг Украины, проблемы у воздушного транспорта.

«Но нам по-прежнему интересна эта тема, и мы хотим развивать палестино-российский туризм. Палестина может предложить богатую культурную и историческую программу, а также комфортные условия размещения», — заключил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет‎»‎

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