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Москвичам пообещали резкое потепление 21 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве и Подмосковье потеплеет почти на 10 градусов в среду, 21 декабря. Об этом агентству ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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«В ближайшие дни мы будем наблюдать, как два уверенно морозных дня сменятся уверенным потеплением. <…> Утром в Москве повышение температуры до минус 7–9 градусов, и в течение дня температуры будут повышаться. К вечеру потеплеет до 0 градусов в Москве и области. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками, мокрым снегом», ― предупредила Макарова.

По ее словам, из-за осадков есть высокая вероятность налипания мокрого снега на ветки и провода. Местами в регионе может быть гололед.

Ранее, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется небольшая оттепель с температурой от –3 до +3 градусов.

Вильфанд также призвал москвичей быть аккуратнее, поскольку в регионе будет снег, мокрый снег и дождь.

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