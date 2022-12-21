Москвичам пообещали резкое потепление 21 декабря

В Москве и Подмосковье потеплеет почти на 10 градусов в среду, 21 декабря. Об этом агентству ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В ближайшие дни мы будем наблюдать, как два уверенно морозных дня сменятся уверенным потеплением. <…> Утром в Москве повышение температуры до минус 7–9 градусов, и в течение дня температуры будут повышаться. К вечеру потеплеет до 0 градусов в Москве и области. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками, мокрым снегом», ― предупредила Макарова.

По ее словам, из-за осадков есть высокая вероятность налипания мокрого снега на ветки и провода. Местами в регионе может быть гололед.

Ранее, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется небольшая оттепель с температурой от –3 до +3 градусов.

Вильфанд также призвал москвичей быть аккуратнее, поскольку в регионе будет снег, мокрый снег и дождь.