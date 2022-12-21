Дипломат оценил значение акций в поддержку Палестины на ЧМ по футболу

Акции в поддержку Палестины на матчах мундиаля в Катаре не были спланированы заранее — это собственные решения национальных сборных, которые показывают: тема борьбы палестинского народа по-прежнему важна для всех стран региона. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол арабского государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Нет, это не было подготовлено заранее. Это была естественная реакция арабских народов, которые верят в справедливость борьбы палестинцев. Мундиаль показал: палестинская проблема важна для всех стран региона. Следовательно, это было посланием о единстве арабской улицы по этому вопросу. Отмечу, что главный вопрос в регионе — это вопрос о Палестине, палестинском народе, Иерусалиме и святынях. Так что мундиаль в Катаре, в арабской стране — это самое подходящее время для напоминания об этом вопросе», — уточнил дипломат.

По его оценке, поддержка Палестины на ЧМ по футболу стала посланием: «Независимо от того, что некоторые страны региона пошли на нормализацию отношений с Израилем, арабские народы по-прежнему поддерживают Палестину».

В сентябре 2020 года ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан заявили об установлении дипломатических отношений с Израилем. Соглашения были названы авраамическими.

На завершившемся в Дохе чемпионате мира по футболу многие арабские команды выразили свою поддержку Палестине. Сборная Марокко, ставшая главным открытием этого мундиаля, к примеру, вышла на футбольное поле с палестинскими флагами.

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