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Захарова прокомментировала сотрудничество РФ и Белоруссии в ядерной сфере

Захарова: РФ и Белоруссия не нарушают договор о нераспространении, реагируя на угрозы от НАТО
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Фото: РИА Новости/Константин Морозов
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Россия и Белоруссия укрепляют свою безопасность, не нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 21 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете «Коммерсант».

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«Озвученные в ходе встречи президентов России и Белоруссии меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых совместных ядерных миссий НАТО», — подчеркнула Захарова.

Она подчеркнула, что ответные меры России и Белоруссии реализуются в строгом соответствии с ДНЯО. Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придаст части белорусских самолетов Су-25 техническую возможность нести ядерное оружие. Сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется, уточнила Захарова.

По ее словам, стороны пока не намерены физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами или перемещать такие боезаряды на территорию республики. Кроме того, создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается. Захарова заявила, что они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России. Как отметила дипломат, подготовка белорусских военнослужащих будет идти в российских учебных центрах по программам, исключающих эксплуатацию ядерных боезарядов.

«В дальнейшем будем увязывать наши шаги с действиями стран НАТО по отношению к Союзному государству. В случае обострения соответствующих угроз оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии. В любом случае решение по ядерному оснащению указанных белорусских систем и тем более по их гипотетическому применению может быть принято только президентом России», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Помимо этого, Захарова указала на тот факт, что НАТО ведет масштабную модернизацию американских ядерных бомб и их носителей, использующихся в рамках совместных ядерных миссий, а также наращивает интенсивность соответствующих учений. По ее словам, «антироссийский характер данной деятельности не скрывается».

Президент России Владимир Путин 19 декабря провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

Путин заявил, что Россия продолжит готовить экипажи самолетов Белоруссии, несущих ядерные боеприпасы. По его словам, самолеты остались у Минска с советских времен.

По итогам российско-белорусских переговоров стало также известно, что Белоруссия в понедельник поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

25 июня Путин и Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых российский лидер сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», а также предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

Позже, 26 августа, президент Белоруссии заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы под ядерное оружие.

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