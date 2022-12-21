Посол Палестины объяснил отсутствие гумпомощи из РФ санкциями Запада

Ограничения стран Запада, мешающие экспорту российского продовольствия, не дают Палестине получить гуманитарную помощь из РФ. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол арабского государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

В октябре во время саммита в Астане президент Палестины Махмуд Аббас обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать продовольственную помощь арабской республике.

«К сожалению, до сих пор по логистическим причинам этот процесс не начался. Это во многом связано с санкциями Запада и ограничениями, которые мешают экспорту российского продовольствия», — уточнил посол.

Как ранее отмечал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, несмотря на то что санкции Евросоюза (ЕС) и США напрямую не касаются экспорта продуктов и удобрений, они ограничивают работу российских портов, трансакции и возможность оформлять страховки для международных грузовых перевозок.

«Мы знаем, что в октябре РФ одобрила выделение около 500 тыс. т зерновых бедным и нуждающимся странам, в том числе Палестине. Мы всё еще ждем практического решения этого вопроса — оно осложняется существующими ограничениями на вывоз продуктов из портов России», — констатировал посол Палестины.

Он добавил, что проблема с продовольственной безопасностью в арабской республике до сих пор стоит остро. Страна вынуждена закрывать до 95% своих потребностей в зерновых за счет импорта, при этом своих зернохранилищ у Палестины нет. Цены на хлеб в стране выросли на 20–30%, несмотря на меры правительства и освобождение пекарен от налога на добавленную стоимость.

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