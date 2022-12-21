Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
Происшествия
Автомобиль влетел в отбойник на МКАД
Мир
Замминистра обороны Украины опубликовала фото солдата с эмблемой СС
Политика
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
Мир
Большинство граждан ЕС высказались за переговоры России и Украины
Общество
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
Мир
США осудили приостановку обучения женщин в вузах Афганистана
Мир
Один человек погиб в результате пожара на сухогрузе у побережья Турции
Мир
Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным
Мир
Вучич раскритиковал намерение Турции отправить беспилотники в Косово
Мир
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
Общество
В ГД рассмотрят сокращение сроков признания пропавших солдат умершими

Палестина призвала к урегулированию конфликта с Израилем

Посол Палестины в РФ призвал созвать конференцию для урегулирования конфликта с Израилем
0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестина призывает мировое сообщество созвать мирную конференцию для урегулирования конфликта с Израилем и начала диалога о создании двух государств. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол арабского государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Старым-новым курсом: Палестина ждет ухудшения отношений с Израилем
Как успех Нетаньяху на выборах отразится на соседях в регионе и союзниках еврейского государства

«Новое израильское правительство, которое все еще находится в процессе формирования, грозит стать одним из самых правых в истории Израиля. И так считаем не только мы, палестинцы, так говорит все международное сообщество — и администрация [президента США] Джо Байдена, и европейцы. Новый кабинет установит в Израиле религиозный режим, это еще сильнее осложнит положение дел в регионе», — отметил дипломат.

Посол уточнил, что 15 декабря на Генеральной Ассамблее ООН 159 стран проголосовали за право палестинского народа на свои ресурсы. По его словам, это показывает: «среди международного сообщества также есть консенсус и есть запрос на решение конфликта между Израилем и Палестиной мирным путем».

«Потому мы говорим: время пришло, международное сообщество должно созвать международную конференцию для обсуждения вопроса о создании двух государств под эгидой «‌‎ближневосточного квартета». Надо, чтобы мировое сообщество вынудило Израиль соблюдать эти резолюции. Иначе весь регион рискует перейти в состояние религиозной войны с разрушительными последствиями», — констатировал дипломат.

В Израиле по итогам парламентских выборов 1 ноября большинство голосов получил правый блок под руководством Биньямина Нетаньяху. В ближайшие дни должны завершиться переговоры о формировании коалиционного правительства. Состав будущего кабинета до сих пор под вопросом, среди членов коалиции — ультраправые политики, отвергающие любые переговоры с Палестиной.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет‎»‎

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022