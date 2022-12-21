Палестина призвала к урегулированию конфликта с Израилем

Палестина призывает мировое сообщество созвать мирную конференцию для урегулирования конфликта с Израилем и начала диалога о создании двух государств. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол арабского государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Новое израильское правительство, которое все еще находится в процессе формирования, грозит стать одним из самых правых в истории Израиля. И так считаем не только мы, палестинцы, так говорит все международное сообщество — и администрация [президента США] Джо Байдена, и европейцы. Новый кабинет установит в Израиле религиозный режим, это еще сильнее осложнит положение дел в регионе», — отметил дипломат.

Посол уточнил, что 15 декабря на Генеральной Ассамблее ООН 159 стран проголосовали за право палестинского народа на свои ресурсы. По его словам, это показывает: «среди международного сообщества также есть консенсус и есть запрос на решение конфликта между Израилем и Палестиной мирным путем».

«Потому мы говорим: время пришло, международное сообщество должно созвать международную конференцию для обсуждения вопроса о создании двух государств под эгидой «‌‎ближневосточного квартета». Надо, чтобы мировое сообщество вынудило Израиль соблюдать эти резолюции. Иначе весь регион рискует перейти в состояние религиозной войны с разрушительными последствиями», — констатировал дипломат.

В Израиле по итогам парламентских выборов 1 ноября большинство голосов получил правый блок под руководством Биньямина Нетаньяху. В ближайшие дни должны завершиться переговоры о формировании коалиционного правительства. Состав будущего кабинета до сих пор под вопросом, среди членов коалиции — ультраправые политики, отвергающие любые переговоры с Палестиной.

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«Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет‎»‎