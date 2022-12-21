Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
Происшествия
Автомобиль влетел в отбойник на МКАД
Мир
Замминистра обороны Украины опубликовала фото солдата с эмблемой СС
Политика
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
Мир
Большинство граждан ЕС высказались за переговоры России и Украины
Общество
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
Мир
США осудили приостановку обучения женщин в вузах Афганистана
Мир
Один человек погиб в результате пожара на сухогрузе у побережья Турции
Мир
Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным
Мир
Вучич раскритиковал намерение Турции отправить беспилотники в Косово
Мир
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
Общество
В ГД рассмотрят сокращение сроков признания пропавших солдат умершими
Сюжет:

В РФ выразили надежду на возобновление движения по Лачинскому коридору

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия рассчитывает, что возобновление транспортного сообщения по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Нагорный Карабах, состоится в самое ближайшее время. Об этом 20 декабря заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

В прогрессе переговоров: как встреча в Сочи приблизила Ереван и Баку к соглашению
Что содержит трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении и чего нет в документе

«Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время. Российская сторона по линии Министерства обороны, командования российского миротворческого контингента, а также по линии Министерства иностранных дел на протяжении последних дней предпринимает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Организованы регулярные контакты с азербайджанскими и армянскими партнерами», — сказала она.

По словам Евстигнеевой, уже удалось возобновить подачу газа в Нагорный Карабах и частично разблокировать движение по коридору.

Также заместитель постпреда при ООН рассказала, что сейчас идет согласование посещения природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений в Нагорном Карабахе.

Ранее, 15 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора и призвал стороны к обеспечению свободы передвижения.

13 декабря в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

В этот же день стало известно, что Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. В информационном штабе самопровозглашенной республики это назвали «гуманитарным и экономическим терроризмом».

Накануне группа азербайджанцев, представившись экологами, перекрыла Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора в целях незаконной военной деятельности. Кроме того, министерство назвало заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о планах Баку закрыть Лачинский коридор попыткой преднамеренной эскалации ситуации в регионе.

Накануне Пашинян заявил, что Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. По его словам, власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022