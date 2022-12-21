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Путин обвинил иностранные СМИ и правозащитников в замалчивании обстрелов Донецка ВСУ

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Союзники Киева предпочитают закрывать глаза на регулярные обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 20 декабря, заявил российский президент Владимир Путин.

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В ходе разговора с врио губернатора Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным глава государства уточнил, что удары по жилым районам ведутся целенаправленно, из-за чего страдает гражданское население. При этом, добавил Путин, данная проблема практически не освещается за рубежом.

«Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают», — заключил российский лидер.

В свою очередь, собеседник призвал Путина распорядиться об усилении противовоздушной обороны Донбасса для более эффективной защиты региона и местных жителей от налетов неприятеля. Врио главы ДНР уточнил, что со 2 по 18 декабря в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погиб 21 человек, а еще 94 получили ранения. Кроме того, было повреждено 460 домостроений.

Ранее в этот день стало известно об очередном обстреле украинскими войсками офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке. Всего за прошедшие сутки огонь открывался более 50 раз. В результате ударов было повреждено здание Национального медицинского университета.

19 декабря украинские военные использовали 21 ракету из реактивных систем залпового огня (РСЗО) для ударов по Донецку. 15 снарядов было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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