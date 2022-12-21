Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление 21 декабря
Мир
Госдеп возложил ответственность за непринятие СВПД на Иран
Мир
Финляндия направит Украине военную помощь почти на €30 млн
Мир
Два человека погибли и еще 11 пострадали при землетрясении в США
Мир
Палестина призвала к урегулированию конфликта с Израилем
Мир
США предупредили КНДР о последствиях ядерного испытания
Мир
Сборную Аргентины эвакуировали на вертолетах из-за большого числа фанатов
Мир
В РФ выразили надежду на возобновление движения по Лачинскому коридору
Мир
Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве на газопроводе в Чувашии
Мир
AP узнало о планах США поставить Киеву ЗРК Patriot
Мир
Палестина рассчитывает привлечь до 1 млн российских туристов

Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве на газопроводе в Чувашии

0
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по факту взрыва на газопроводе Уренгой–Помары–Ужгород в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 20 декабря.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике А.В. Полтинину доложить о комплексе проводимых следственных действий по уголовному делу и установленных к данному моменту обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день жители Вурнарского района Чувашии сообщили об огромном столбе пламени между деревней Кюльхири и селом Калинино. Они запечатлели на видео огромный огненный шар и дым. В МЧС заявили, что прорыв газа произошел во время ремонта на участке газопровода. Причиной названа утечка газа.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности по факту ЧП на газопроводе, ч. 3 ст. 217 УК РФ.

По информации «Известий», помимо трех погибших, пострадали еще четыре человека. Позднее глава республики Олег Николаев подтвердил информацию о погибших. По его словам, в настоящий момент транзит газа продолжает идти в Европу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022