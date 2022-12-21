Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве на газопроводе в Чувашии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по факту взрыва на газопроводе Уренгой–Помары–Ужгород в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 20 декабря.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике А.В. Полтинину доложить о комплексе проводимых следственных действий по уголовному делу и установленных к данному моменту обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день жители Вурнарского района Чувашии сообщили об огромном столбе пламени между деревней Кюльхири и селом Калинино. Они запечатлели на видео огромный огненный шар и дым. В МЧС заявили, что прорыв газа произошел во время ремонта на участке газопровода. Причиной названа утечка газа.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности по факту ЧП на газопроводе, ч. 3 ст. 217 УК РФ.

По информации «Известий», помимо трех погибших, пострадали еще четыре человека. Позднее глава республики Олег Николаев подтвердил информацию о погибших. По его словам, в настоящий момент транзит газа продолжает идти в Европу.