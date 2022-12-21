Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
Происшествия
Автомобиль влетел в отбойник на МКАД
Мир
Замминистра обороны Украины опубликовала фото солдата с эмблемой СС
Политика
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
Мир
Большинство граждан ЕС высказались за переговоры России и Украины
Общество
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
Мир
США осудили приостановку обучения женщин в вузах Афганистана
Мир
Один человек погиб в результате пожара на сухогрузе у побережья Турции
Мир
Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным
Мир
Вучич раскритиковал намерение Турции отправить беспилотники в Косово
Мир
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
Общество
В ГД рассмотрят сокращение сроков признания пропавших солдат умершими
Сюжет:

Вучич раскритиковал намерение Турции отправить беспилотники в Косово

Президент Сербии Вучич осудил планы Турции поставить беспилотники «Байрактар» в Косово
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Paulius Peleckis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия не поддерживает возможную передачу Косово турецких беспилотников Bayraktar. Об этом заявил глава государства Александр Вучич в интервью для Pink TV во вторник, 20 декабря.

По все стороны баррикад: в Сербии выдвинули условия мира с Косово
Какова роль Запада в решении закоренелого конфликта

«Когда турки говорят, что дадут Bayraktar Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения», — отметил президент.

В этой связи, добавил Вучич, Сербия должна быть готова защищать свои национальные интересы, что подразумевает укрепление оборонного потенциала страны. Политик указал на необходимость обеспечить Вооруженные силы передовой техникой, в том числе дронами-камикадзе и другими летательными аппаратами.

Ранее, 11 декабря, сербский лидер созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

До этого, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022