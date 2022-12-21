Вучич раскритиковал намерение Турции отправить беспилотники в Косово

Сербия не поддерживает возможную передачу Косово турецких беспилотников Bayraktar. Об этом заявил глава государства Александр Вучич в интервью для Pink TV во вторник, 20 декабря.

«Когда турки говорят, что дадут Bayraktar Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения», — отметил президент.

В этой связи, добавил Вучич, Сербия должна быть готова защищать свои национальные интересы, что подразумевает укрепление оборонного потенциала страны. Политик указал на необходимость обеспечить Вооруженные силы передовой техникой, в том числе дронами-камикадзе и другими летательными аппаратами.

Ранее, 11 декабря, сербский лидер созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

До этого, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.