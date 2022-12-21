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Один человек погиб в результате пожара на сухогрузе у побережья Турции

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Фото: NTV
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Один человек погиб и минимум 13 пострадали в результате пожара 20 декабря на сухогрузе под флагом Мальты у побережья провинции Синоп в Турции. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, погиб капитан судна. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту было 17 человек.

«У нас есть информация о погибшем капитане. Экипаж на лодках доставлен в порт Синоп», — передает телеканал слова губернатора Синопа Эрола Караомероглу.

Как сообщил телеканал A Haber, инцидент произошел в одной из кают в районе 20:30. Сразу после сообщения команды сухогруза о возгорании в район происшествия были направлены пожарные и спасательные судна. По данным телеканала, большинство пострадавших отравились угарным газом. Причины произошедшего выясняются.

Ранее, 28 ноября, стало известно о возгорании на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish с сотней людей на борту. Огонь вспыхнул в одной из кают, а после распространился на верхнюю палубу. Пожар был оперативно ликвидирован силами экипажа БМРТ.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по факту пожара.

До этого, 16 ноября, туристический лайнер Mutiara Timur I загорелся у берегов Бали, пассажиры были эвакуированы. На борту лайнера в этот момент находились 236 человек. Об их состоянии ничего неизвестно.

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