Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

Гвардии старший лейтенант Наран Ангариков, отметили в оборонном ведомстве, своими отважными и решительными действиями способствовал оперативной передаче артиллерийским расчетам координат мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы.

Уточняется, что Ангариков в ходе спецоперации организовывал бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных сил (ВС). В бою с вооруженными формированиями украинских националистов в результате вражеского артиллерийского залпа были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций и повреждены крепления антенны.

Старший лейтенант в составе группы под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника выдвинулся для устранения повреждений. Он восстановил работоспособность опрокинутой антенны, заново развернул ее, после чего осуществил настройку станции. Связь была восстановлена.

Сержант Хабиб Хабиев в составе артиллерийского взвода выполнял задачи огневого поражения объектов противника в ходе продвижения российских войск вглубь обороны украинских националистов. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, применяя ствольную и реактивную артиллерию.

В ходе боя Хабиев, рискуя жизнью, вынес из-под обстрела раненых товарищей и организовал их эвакуацию. Отправив раненых в безопасное место, он продолжил выполнять задачи по корректировке огня по объектам противника. В результате точных и своевременно переданных сержантом данных противник с существенными потерями в вооружении не смог сдержать наступление войск ВС РФ и отступил.

В Минобороны также рассказали о храбрости и отваге старшего сержанта Владимира Костина, который во время проведения спецоперации выполнял задачи по эвакуации, восстановлению, а также ремонту инженерной техники инженерно-саперного полка. Украинские националисты открыли артиллерийский огонь по тяжелому механизированному мосту, наведенному военными инженерами.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны боевиков был поврежден один из узлов моста. Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом старший сержант Владимир Костин демонтировал и заменил поврежденный узел. Это позволило сохранить функционирование моста и преодоление водной преграды.

Также старший сержант в составе подразделения выполнял задачи по обезвреживанию минно-взрывных устройств, установленных противником на местности, умело управлял боевой машиной при проделывании проходов в противопехотных минных полях. Профессиональные навыки старшего сержанта Владимира Костина обеспечили безопасное продвижение войск ВС РФ.

Ранее, 20 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ. Он уточнил, что за сутки потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, в этот день в Донецкой Народной Республике были сбиты три самолета и два вертолета украинских воздушных сил.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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