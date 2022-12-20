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Знаменитые режиссеры назвали любимые фильмы 2022 года

Variety: знаменитые режиссеры назвали любимые фильмы 2022 года
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Фото: arte France Cinéma
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Знаменитые зарубежные режиссеры назвали любимые фильмы 2022 года и написали о них эссе, которые 19 декабря опубликовало издание Variety.

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Мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо выбрал биографический фильм База Лурмана «Элвис» о жизни поп-певца Элвиса Пресли. Он отметил актерскую игру исполнителя главной роли Остина Батлера и сравнил просмотр ленты с походом на концерт.

Британский режиссер Эдгар Райт, в свою очередь, выделил картину «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, подчеркнув, что его ожидания от просмотра «не просто оправдались, а экстравагантно превзошли».

Американец Уэс Андерсон остановил свой выбор на сатирической драме «Белый шум» Ноа Баумбаха, назвав ее ослепительной, загадочной и поэтичной.

По мнению датского режиссера Томаса Винтерберга, лучшим фильмом 2022 года является «Добрый медбрат» Тобиаса Линдхольма. Он отметил серьезный тон повествования.

«Фабельманы» — фильм, снятый специально для меня. Он основа на жизни (автора картины. — Ред.) Стивена Спилберга и показывает, как он стал величайшим режиссером нашего времени», — написал американский режиссер Джадд Апатоу.

В список также вошли такие картины, как «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Нет медведей» Джафара Панахи, «Солнце мое» Шарлотты Уэллс, «Время армагеддона» Джеймса Грэя, «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Сент-Омер» Элис Диоп, «Она сказала» Марии Шрадер, «Нет» Джордана Пила, «Тар» Тодда Филда, «13 жизней» Рона Ховарда, «Проверка» Элеганса Брэттона, «Всевидящее око» Скотта Купера, «Близко» Люкаса Донта и «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино.

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