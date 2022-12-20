Двое детей заживо сгорели при пожаре в Адыгее

Два ребенка сгорели заживо при пожаре в частном доме в Республике Адыгея. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, 18 декабря 2022 года в частном домовладении… произошел пожар. В доме на момент возгорания без присмотра взрослых находились двое малолетних детей — двухлетний и годовалый мальчики», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Также по результатам осмотра места происшествия была назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов допросили мать погибших, а также свидетелей и очевидцев. Расследование продолжается.

Ранее в этот день стало известно, что уголовное дело возбудили в отношении жительницы Нижегородской области, выбросившей свою новорожденную дочь на мороз. Отмечается, что женщина состоит на учете у психиатра из-за хронического психического заболевания.