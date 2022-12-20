Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США
Спорт
Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне
Мир
Президент Хорватии призвал отправить Борреля в отставку
Мир
Суд в Гааге признал незаконными особые условия для украинских беженцев
Мир
Байден признал мертвой сделку с Ираном
Общество
Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР
Мир
Франция передаст дополнительное оружие Киеву в начале 2023 года
Политика
Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации
Мир
Скончалась старшая дочь художника Пабло Пикассо
Общество
В Московский регион придут морозы до минус 20 градусов
Мир
Слуцкий счел возможным развал НАТО изнутри
Армия
Российские войска уничтожили пункты временной дислокации двух мехбригад ВСУ

Эксперт рассказал о правильном выборе мяса к новогоднему столу

Эксперт Дарья Уткина раскрыла секреты, как правильно выбрать мясо к новогоднему столу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт сервиса доставки «Ешь деревенское» Дарья Уткина в преддверии новогодних праздников рассказала о правилах выбора мяса к новогоднему столу. Об этом 20 декабря сообщает «Газета.Ru».

Запас здоровья: как приготовить безвредные консервы
Ученые рассказали, почему больше не надо варить варенье

При выборе курицы эксперт посоветовала обратить внимание на вид продукта.

«Поверхность качественного продукта ровная, без слизи, синяков и кровоподтеков. Желтоватый цвет кожи указывает на то, что птицу кормили сбалансированным кормом с каротином», — рассказала Уткина.

По словам специалиста, фермерская курица сильно отличается от ассортимента магазинов тем, что животные выкармливались на премиальных сортах кормов и были на выгуле. В итоге мясо домашней курочки получается плотным, питательным, с насыщенным вкусом.

Цвет качественной свинины варьируется от розоватого до красноватого.

«Насыщенно-розовый цвет мяса может указывать на содержание химикатов, а синие и серые пятна — на порчу продукта», — сказала Уткина.

Как продолжила эксперт, запах у свинины должен быть нейтральным. На ощупь мясо должно быть плотным и эластичным.

При покупке говядины надо обратить мясо на упругость, оно не должно быть рыхлым.

«Отдавать предпочтение следует продукту, который имеет приятный аромат, ровный красный цвет и только белые жировые прослойки», — объяснила эксперт.

Если срез мяса не ровный, то его, скорее всего, нарезали замороженным, заключила специалист.

Ранее во вторник Государственный архив Псковской области опубликовал рецепты блюд из архивных материалов Великолукского треста столовых. В архиве, в частности, предлагают самим приготовить «зразы аппетитные» из мяса и сала-сырца.

При этом на 1 января рекомендовано сварить гороховый суп с топленым салом, чтобы «съесть его, вернувшись в дом после зимней прогулки».

До этого, 18 декабря, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева дала советы по выбору шампанского на Новый год. По ее словам, важно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022