Эксперт рассказал о правильном выборе мяса к новогоднему столу

Эксперт сервиса доставки «Ешь деревенское» Дарья Уткина в преддверии новогодних праздников рассказала о правилах выбора мяса к новогоднему столу. Об этом 20 декабря сообщает «Газета.Ru».

При выборе курицы эксперт посоветовала обратить внимание на вид продукта.

«Поверхность качественного продукта ровная, без слизи, синяков и кровоподтеков. Желтоватый цвет кожи указывает на то, что птицу кормили сбалансированным кормом с каротином», — рассказала Уткина.

По словам специалиста, фермерская курица сильно отличается от ассортимента магазинов тем, что животные выкармливались на премиальных сортах кормов и были на выгуле. В итоге мясо домашней курочки получается плотным, питательным, с насыщенным вкусом.

Цвет качественной свинины варьируется от розоватого до красноватого.

«Насыщенно-розовый цвет мяса может указывать на содержание химикатов, а синие и серые пятна — на порчу продукта», — сказала Уткина.

Как продолжила эксперт, запах у свинины должен быть нейтральным. На ощупь мясо должно быть плотным и эластичным.

При покупке говядины надо обратить мясо на упругость, оно не должно быть рыхлым.

«Отдавать предпочтение следует продукту, который имеет приятный аромат, ровный красный цвет и только белые жировые прослойки», — объяснила эксперт.

Если срез мяса не ровный, то его, скорее всего, нарезали замороженным, заключила специалист.

Ранее во вторник Государственный архив Псковской области опубликовал рецепты блюд из архивных материалов Великолукского треста столовых. В архиве, в частности, предлагают самим приготовить «зразы аппетитные» из мяса и сала-сырца.

При этом на 1 января рекомендовано сварить гороховый суп с топленым салом, чтобы «съесть его, вернувшись в дом после зимней прогулки».

До этого, 18 декабря, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева дала советы по выбору шампанского на Новый год. По ее словам, важно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетке.