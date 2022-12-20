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Франция передаст дополнительное оружие Киеву в начале 2023 года

Макрон: Франция доставит Киеву новую партию оружия в начале 2023 года
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Фото: wikimedia.org/David Monniaux
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Париж доставил Киеву ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale, в начале 2023 года намерен поставить новую партию оружия. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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«За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали», — сказал он в интервью телеканалу LCI.

Макрон добавил, что вместе с министром вооруженных сил страны Себастьеном Лекорню обсуждает дополнительные поставки Киеву вооружений и боеприпасов, запланированные на I квартал следующего года. Он уточнил, что в новую партию войдут самоходные артиллерийские установки Caesar. Французский лидер не уточнил количество установок, отметив, что этот вопрос согласовывается.

Ранее, 13 декабря, Украина получила от Франции кредит на льготных условиях в размере €100 млн. В кабмине страны добавили, что общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с февраля достигает $432 млн.

3 декабря Макрон также заявил о готовности Франции предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительное вооружение. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, Париж никогда не пойдет на ослабление своей собственной армии, для того чтобы помочь Киеву.

Между тем 1 декабря газета Politico сообщила о том, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность и далее предоставлять Украине оружие из-за ситуации с собственными запасами.

До этого, 29 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что государству передали реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU MLRS из Франции.

19 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Парижа два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две РСЗО. По словам Лекорню, теперь Киев просит радары.

Страны Запада начали активно финансировать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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