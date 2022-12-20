Суд в Гааге признал незаконными особые условия для украинских беженцев

Апелляционный суд Гааги счел незаконными действия правительства Нидерландов, которое делало различия между беженцами с Украины и из других стран. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил портал Dutch News.

«Обе группы беженцев бегут от конфликтов и насилия, и при приеме обеих групп не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним», — приводятся в публикации слова из постановления суда.

Как напомнил портал, голландские власти разрешили беженцам с Украины оставаться в стране без прохождения процедуры прошения о предоставлении убежища, а также работать сразу по прибытии в Нидерланды.

Апелляционный суд в свою очередь постановил, что власти страны тем самым нарушают международные стандарты по размещению соискателей убежища, однако признал невозможность в краткие сроки создать больше мест для их размещения.

В публикации напомнили также, что в начале октября Окружной суд Гааги обязал власти Нидерландов срочно принять меры по улучшению условий по приему беженцев и привести их в соответствие со стандартами Евросоюза (ЕС).

В сентябре в Совете Европы раскритиковали Нидерланды за условия приема беженцев с Украины. Там заявили, что Нидерланды допускают различные подходы к решению проблем беженцев с Украины и из других стран. Уточнялось, что условия приема беженцев в центре «Тер-Апель» создают угрозу для здоровья людей и не соответствуют минимальным требованиям, предусмотренным Европейской конвенцией о правах человека.

В ответ министр по вопросам миграции Нидерландов Эрик ван дер Бург 1 сентября заявил, что власти страны принимают меры, чтобы не допустить различий в обращении к беженцам из разных стран.

30 августа стало известно, что городской совет Амстердама временно предоставит размещение минимум 1 тыс. беженцев на круизном лайнере из-за отсутствия других вариантов. Сообщалось, что беженцы смогут разместиться на корабле с 1 октября на шесть месяцев.