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В МИЦ «Известия» обсудили итоги Всероссийского совещания работников сферы допобразования детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В МИЦ «Известия» обсудили итоги IХ Всероссийского совещания работников сферы допобразования детей: «Дополнительное образование: баланс традиций и инноваций в обучении и воспитании детей».

«Мы говорили о тех проблемах, которые на текущий момент являются актуальными и наиболее животрепещущими. Ну и, конечно же, что самое главное — мы ставили для себя те цели, задачи и приоритеты, к которым будем стремиться уже непосредственно в новом 2023 году», — сказал замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Антон Лыжин.

По словам директора Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николая Федченко, большое внимание на совещании уделялось вопросам ранней профориентации обучающихся. «Это будущие тренеры, преподаватели, учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования», — уточнил он. Федченко добавил, что спикеры рассказали об опыте по введению передовых методик в практику работы регионов.

Заместитель директора по научно-методической работе Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Лариса Львова в свою очередь обратила внимание на важность межведомственного взаимодействия, которое было продемонстрировано в рамках совещания. «Образование, спорт, культура, молодежная политика, социальная защита, здравоохранение, государственные корпорации, бизнес, родительское сообщество — все вместе обсуждали актуальные вопросы дополнительном образовании», — отметила она.

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