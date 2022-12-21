В правительстве Москвы рассказали о проекте по сбору и переработке текстиля

Более 250 кг текстиля собрано за месяц с момента установки в Москве и области специальных боксов. Проект реализует предприятие «Экоплатформа», рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Все больше столичных производителей реализуют «зеленые» проекты — занимаются утилизацией разных материалов или запускают цеха для вторичной переработки», — отметил он.

По его словам, «Экоплатформа» специализируется на создании фандоматов, с помощью которых собирает для вторичной переработки пластиковые бутылки и алюминиевые банки. «Сейчас компания начала выпускать специальные боксы для сбора текстиля», — сказал Овчинский, добавив, что пока в Москве и области работает десять таких точек — боксы установлены в пунктах выдачи интернет-заказов, однако в скором времени их количество вырастет до 150. Там принимают одежду из натуральных и синтетических тканей, а также домашний текстиль. После сортировки вещи в хорошем состоянии отправляют в благотворительные фонды, остальные поступают на переработку.

Для сдачи текстиля в бокс необходимо получить QR-код и привязать его к номеру телефона. В мобильном приложении начисляются бонусы, которые предлагается конвертировать в скидки или обменять на товары партнеров.