Дорожный рабочий погиб в результате наезда иномарки в Тюмени

В Тюмени в результате наезда автомобиля погиб дорожный рабочий. Об этом порталу «Наш город» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 20 декабря на мосту на улице Монтажников. Водитель автомобиля Chevrolet допустил наезд на рабочего, от полученных травм мужчина погиб.

«Вызов поступил в 15:14. Бригада скорой медицинской помощи приехала на место происшествия в 15:21. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали Megatyumen.ru в департаменте здравоохранения.

Личность погибшего сейчас устанавливается. На вид ему примерно 40–50 лет.

10 ноября в квартале Металлист в Златоусте (Челябинская область) грузовик MAN съехал в котлован, где двое рабочих 1994 и 1996 годов рождения сваривали трубы. Молодые люди погибли. По словам водителя, у машины отказали тормоза.