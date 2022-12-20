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Психолог назвала причину страхов у детей

Психолог Саломатова объяснила, почему дети часто испытывают страх
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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
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Страх является одним из базовых чувств, предупреждающих человека об опасности. При этом страх и желание взаимодействовать со страшным в большей степени характерны для детей, чем для взрослых, рассказала 20 декабря психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Саломатова.

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Специалист уточняет, что у детей богатое воображение, поэтому оно способно дополнить реальность и наделить любые вещи несуществующими характеристиками.

«Как следствие, у ребенка формируется специфическое представление о страшном, которое может отличаться от представления взрослого», — сказала Саломатова «Газете.Ru».

Она также отметила, что в силу небольшого жизненного опыта дети чаще сталкиваются с неизведанным и непонятным, а потому намного чаще испытывают чувство страха.

«Однако природное любопытство, стремление к освоению нового и таинственного делают для них неизвестное одновременно и страшным, и привлекательным», — добавила психолог.

Днем ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с «Известиями» рассказала, что более половины детей высказывают опасения относительно своего будущего. Около 90% из них надеются, что оно будет хорошим. По словам омбудсмена, таковы результаты опроса с участием 300 тыс. респондентов, в том числе подростков, их родителей и специалистов из этой сферы.

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