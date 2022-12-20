Шесть десятков дворов благоустроят в Чите в 2023 году

На территории Читы (Забайкальский край) в 2023 году намерены благоустроить 65 придомовых территорий. Об этом замминистра экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова рассказала в ходе пресс-конференции.

По ее словам, в текущем году в план вошли 178 дворов, на сегодняшний день работы завершены в 174 из них. На остальных четырех объектах обновление планируется завершить до конца года.

Как отмечает ИА ChitaMedia, ремонт выполняется в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Для благоустройства выбираются территории в центрах экономического роста.

В конце октября сообщалось, что в Якутии в рамках программы «1000 дворов» создали три мини-парка. Они включают игровые и спортивные комплексы, в том числе поля для мини-футбола.