Украинские боевики выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

При этом он подчеркнул, что российские войска хорошими темпами продвигаются на всей линии соприкосновения с противником.

«Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко также сообщал об отказе украинских военных от наступления на участках около этих городов. По его словам, из-за потерь в живой силе и технике ВСУ перешли там в глухую оборону.

Кроме того, Марочко заявил, что в Артемовске украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли. Он уточнил, что ВСУ наносят удары по уцелевшим жилым домам, социально важным объектам и транспортным развязкам.

До этого, 13 декабря, Марочко рассказал, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. По словам Марочко, украинские механики-водители одной из бронетанковых групп для срыва наступления слили горюче-смазочные материалы.

Марочко сообщил также, что, по данным разведки, высший офицерский состав ВСУ списывает поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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