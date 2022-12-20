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СМИ: Песков подтвердил поездку Путина в зону спецоперации

Российская газета: Песков подтвердил поездку Путина в зону спецоперации
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 20 декабря, подтвердил «Российской газете», что президент России Владимир Путин был в зоне специальной военной операции (СВО).

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Ранее в этот день об этом написал в Telegram-канале депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Он отметил, что глава государства пообщался в зоне СВО с командующими войск.

«Если он имеет в виду [Объединенный] штаб [войск], где он [Путин] был в пятницу, то да», — сказал Песков изданию.

Ранее, 3 декабря, Песков заявил, что президент России со временем посетит Донбасс.

До этого, 9 ноября, представитель Кремля также сообщал о том, что Путин через какое-то время приедет в регион, но конкретных планов на такую поездку нет.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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