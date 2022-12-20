Слуцкий счел возможным развал НАТО изнутри

НАТО может развалиться изнутри. Такое мнение 20 декабря высказал лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«Даже в авторитетной американской прессе заговорили совсем недавно о выходе США из НАТО как самом действенном способе завершить украинский конфликт. И в Европе, уверен, не избежать несварения от всё больше протухающей американской гегемонии», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, для развала НАТО ни России, ни Китаю стараться не требуется.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон говорил о смерти мозга альянса. А ведь во многом он был прав», — добавил Слуцкий.

Как стало известно ранее в этот день, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия и Китай могут обмениваться стратегиями, направленными против единства НАТО. По мнению постоянного представителя США при блоке Джулиан Смит, Москва и Пекин также обмениваются «гибридными тактиками», создавая риски в вопросах энергоносителей и кибербезопасности.

До этого, в ноябре, заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Фейн в статье для издания The Hill написал, что выход США из состава НАТО мог бы способствовать разрешению конфликта на Украине. По его словам, такое решение позволит Вашингтону сэкономить более $100 млрд, которые идут на поддержку Киева.

В 2019 году Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу. Он отметил, что Европа находится «на краю пропасти» и вновь должна начать думать о наращивании оборонных возможностей.