В Московский регион придут морозы до минус 20 градусов

Морозы до -20 градусов ожидаются в ночь на среду в столичном регионе. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ближайшая ночь будет по-настоящему холодная, морозы ожидаются впечатляющие. В самой Москве прогнозируется -12...-14 градусов, а по области — до -20 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура будет понижаться в ночь на 21 декабря, однако днем она начнет активно расти. Так, к утру потеплеет до 10 градусов мороза, а к вечеру — до -2 градусов. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«В первой половине дня прогнозируется снег, во второй — мокрый снег. Речь идет о небольших осадках. Однако налипание мокрого снега и гололед будут», — уточнил метеоролог.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что высота сугробов в столице достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

В тот же день синоптики пообещал москвичам потепление до +3 градусов до конца недели.