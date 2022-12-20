Пострадавшим от паводка в Чернышевске семьям выдали ключи от новых квартир
В Чернышевске (Забайкальский край) вручили ключи от новых квартир 19 семьям, пострадавшим от паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.
Для пострадавших в результате паводка возвели новый трехэтажный дом на улице Первомайской, 23в.
«Участие в долевом строительстве как меру соцподдержки выбрали 24 семьи. Работы начались в мае 2022 года, дом введен в эксплуатацию 13 декабря этого года», — рассказал и.о. главы минстроя края Алдар Бальжиров.
Как уточняет ИА ChitaMedia, еще пять семей, пострадавших в результате паводка, получат новое жилье по решению суда. Они смогут заселиться в квартиры после поступления средств на счет застройщика.
В середине августа стало известно, что ущерб от паводков в Забайкальском крае в 2022 году оценивается в 1,8 млрд рублей. 1 августа сообщалось о подтоплении 986 жилых зданий и 761 дачного дома на территории региона в июле.