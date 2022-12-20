«РИА Новости»: хулиганы забросили кувалды на территорию посольства Финляндии в Москве
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- «РИА Новости»: хулиганы забросили кувалды на территорию посольства Финляндии в Москве
Группа неизвестных забросала кувалдами посольство Финляндии в Кропоткинском переулке в Москве. Видео инцидента опубликовано во вторник, 20 декабря.
Как следует из кадров, группа людей в масках подбежала к ограждению дипломатической миссии, они перекинули через него несколько кувалд.
Как сообщили «РИА Новости» в посольстве, пострадавших нет. Материального ущерба также не нанесено.
В ноябре на посольство России в Польше дважды пытались напасть неизвестные. Через ограду посольства перекинули файеры и бутылки с горючим веществом.
В результате нападения пострадавших не было.