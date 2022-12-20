«РИА Новости»: хулиганы забросили кувалды на территорию посольства Финляндии в Москве

Группа неизвестных забросала кувалдами посольство Финляндии в Кропоткинском переулке в Москве. Видео инцидента опубликовано во вторник, 20 декабря.

Как следует из кадров, группа людей в масках подбежала к ограждению дипломатической миссии, они перекинули через него несколько кувалд.

Как сообщили «РИА Новости» в посольстве, пострадавших нет. Материального ущерба также не нанесено.

В ноябре на посольство России в Польше дважды пытались напасть неизвестные. Через ограду посольства перекинули файеры и бутылки с горючим веществом.

В результате нападения пострадавших не было.