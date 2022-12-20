Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве
Мир
Маск начал искать нового генерального директора Twitter
Мир
Киев получил кредит в €200 млн от Нидерландов
Мир
Польша попросила помощи у Совета Европы в получении репараций от ФРГ
Общество
Госдума приняла в I чтении закон о штрафах за оспаривающие границы РФ карты
Мир
Белый дом сообщил об активных переговорах с РФ по поводу освобождения Уилана
Мир
Американский полковник допустил использование Польши против России
Мир
Пользователи Twitter предложили Боррелю учредить «приз любителей нацизма»
Спорт
Роналду захотел сыграть за сборную Португалии в ЧМ-2026
Общество
В Пензенской области пациент умер от гриппа
Мир
В Белом доме не увидели признаков участия Белоруссии в СВО
Мир
Маск рассказал о крупных суммах от властей США за цензуру в Twitter

Орловская область получила 84 автобуса и машины скорой помощи

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орловской области в школы и медучреждения передали автобусы и автомобили скорой помощи. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет InfoOrel.ru.

Как отмечается в материале, между районами распределили 55 школьных автобусов, 14 «скорых», а также 15 легковушек для доставки пациентов в медорганизации, а также врачей до места жительства пациентов.

Транспорт был закуплен за счет средств федерального бюджета.

Ранее, 19 декабря, 52 школы Рязанской области получили ключи от 55 новых автобусов. Среди них автобусы марок «ПАЗ» и «ГАЗ» разной вместимости.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022