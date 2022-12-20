Орловская область получила 84 автобуса и машины скорой помощи

В Орловской области в школы и медучреждения передали автобусы и автомобили скорой помощи. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет InfoOrel.ru.

Как отмечается в материале, между районами распределили 55 школьных автобусов, 14 «скорых», а также 15 легковушек для доставки пациентов в медорганизации, а также врачей до места жительства пациентов.

Транспорт был закуплен за счет средств федерального бюджета.

Ранее, 19 декабря, 52 школы Рязанской области получили ключи от 55 новых автобусов. Среди них автобусы марок «ПАЗ» и «ГАЗ» разной вместимости.