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Российские войска уничтожили пункты временной дислокации двух мехбригад ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что подразделения противника располагались в районах Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике (ДНР) и были уничтожены огнем артиллерии.

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Кроме того, по его словам, в районе Новодонецкого войска РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа», — подчеркнул официальный представитель ведомства.

В этот же день в Минобороны сообщили, что ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении, уничтожив при этом за сутки более 100 украинских боевиков. Там добавили, что в результате ударов по украинским подразделениям в районе Кисловки в Харьковской области уничтожено до 30 украинских военных.

Ранее, 14 декабря российские войска уничтожили до 100 украинских военных на купянском направлении. Также у противника были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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