В Петербурге начали работу елочные базары

В Санкт-Петербурге стартовала торговля на елочных базарах. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет ИА FlashNord со ссылкой на городской комитет имущественных отношений.

Всего в городе будет открыто 60 торговых точек. Они будут работать вплоть до 31 декабря.

19 декабря сообщалось, что в Калуге открылась главная городская новогодняя ярмарка, которая будет работать до 7 января.

Ранее, 15 декабря, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники. Самым востребованным направлением остаются внутренние туры. Лидером направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.