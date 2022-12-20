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Сюжет:

В Белом доме не увидели признаков участия Белоруссии в СВО

В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Белоруссии в спецоперации на Украине
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Власти США не видят признаков непосредственного участия Вооруженных сил Белоруссии в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по итогам визита российского президента Владимира Путина в Минск.

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«Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о первой за три года поездке Путина в Белоруссию.

Кирби добавил, что США не располагают свидетельствами, которые бы говорили об обратном.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также назвал маловероятным участие Белоруссии в конфликте на Украине. Выступая во вторник в британском парламенте, он заявил, что белорусские войска отсутствуют в зоне конфликта. При этом он указал, что Белоруссия якобы позволила использовать свою территорию для запуска систем вооружения.

Накануне в Минске прошли переговоры президентов России и Белоруссии в расширенном составе. Лидеры двух стран уделили внимание вопросам формирования единого оборонного пространства, обеспечению безопасности Союзного государства и сотрудничеству в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин в том числе заявил о планах и Москвы, и Минска сообща создавать новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Ранее, в октябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика принимает участие в специальной военной операции (СВО) России, однако свой воинский контингент в зону конфликта не посылает. Как пояснил белорусский лидер, участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны.

До этого белорусский лидер неоднократно призывал Киев начать мирные переговоры с Москвой. По его словам, решить конфликт на Украине можно за неделю.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск. Глава государства ранее отмечал, что конечная цель СВО — освобождение региона и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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