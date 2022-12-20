В Брянске капитально отремонтируют одну из улиц

В Брянске проведут капитальный ремонт дороги на улице Крылова, которая расположена в Фокинском районе города. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу МКУ «УЖКХ».

Планируется, что работы будут выполнены с 28 апреля по 21 сентября 2023 года.

«Протяженность участка ремонта — 0,41 км. Подрядная организация — ООО «Дортрансстрой», — говорится в сообщении.

В ходе работ будет выполнено устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, тротуаров и наружного освещения.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что больше 50 млн рублей направят на ремонт дороги в Порховском районе Псковской области. Согласно контракту, работы завершатся в августе 2023 года.