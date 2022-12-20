Синоптики пообещали потепление жителям Калужской области

В Калужской области прогнозируется потепление. Температура днем в среду, 21 декабря, составит -1 градус. Об этом пишет 20 декабря газета «Весть» со ссылкой на синоптиков.

Как отмечается в сообщении, ночью также не ожидается сильных морозов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью до 6 м/с. Атмосферное давление не превысит норму и составит 743 мм рт. ст.

С четверга в Калуге потеплеет до +1. Ожидаются осадки.

Погода сохранится до конца недели.

19 декабря сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.