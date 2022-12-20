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МЧС предупредило жителей Тверской области о гололеде

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В среду, 21 декабря, днем в Тверской области ожидается гололед. Об этом 20 декабря пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве призвали граждан быть внимательнее. Водителей предупредили о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

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