В Самаре взяли под охрану Спасо-Вознесенский собор

В Самаре взяли под охрану Спасо-Вознесенский (старый) собор, который является памятником истории и культуры. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет НИА «Самара» со ссылкой на соответствующий приказ УГООКН региона.

Храм располагается на улице Степана Разина. Его построили в 1843 году. Здание выполнено в стиле классицизм.

«Предметом охраны стали купол с крестом над ним; колокольня; притвор трехчастный; декор; аммосовское (духовое) отопление 1893 года под оконными проемами, а также топочная в подвале», — говорится в сообщении.

Ранее в центре Самары взяли под охрану еще два старинных объекта — дом на усадьбе купца 2-й гильдии Ивана Смирнова и дом на усадьбе Пономарева, пишет «Самара-КП».