Автомобиль сбил двоих пешеходов в центре Астрахани

Два человека пострадали в результате автомобильной аварии в центре Астрахани. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне, 19 декабря, в 20:00 на перекрестке Набережной 1-го Мая и улицы Мечникова.

Женщина 1973 года рождения за рулем Kia наехала на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате оба — юноша 1997 года рождения и девушка 1999 года рождения — получили травмы и были госпитализированы.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении.

10 ноября в квартале Металлист в Златоусте (Челябинская область) грузовик MAN съехал в котлован, где двое рабочих 1994 и 1996 годов рождения сваривали трубы. Молодые люди погибли. По словам водителя, у машины отказали тормоза.