Один человек пострадал в ДТП под Ульяновском

Один человек получил травмы в результате автомобильной аварии в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 19 декабря, на трассе М-5 «Урал» в 7:45. 62-летний водитель машины, марка которой не уточняется, не соблюдал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Lada, который от удара отлетел в дорожное ограждение. В результате водитель Lada был госпитализирован.

10 ноября в квартале Металлист в Златоусте (Челябинская область) грузовик MAN съехал в котлован, где двое рабочих 1994 и 1996 годов рождения сваривали трубы. Молодые люди погибли. По словам водителя, у машины отказали тормоза.