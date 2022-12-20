В Коми спасатели помогли отшельнику выбраться из леса

В Сыктывдине в Республике Коми спасатели эвакуировали из леса больного замерзшего отшельника. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми».

Инцидент произошел 19 декабря. Вечером в этот день спасателям позвонил мужчина 1953 года рождения. Он рассказал, что находится в лесу недалеко от дороги Ясног – Кемьяр. Мужчина пожаловался на проблемы со здоровьем и холод.

Спасатели нашли отшельника в лесной избушке, где он жил в последнее время. Вечером 19 декабря по пути в жилище у него случился приступ, он упал на землю и ползком смог добраться до дома. Выйти из избушки самостоятельно мужчина не смог. В результате он был доставлен в больницу в поселке Ясног и госпитализирован.

Ранее, в июле, на горе Барсук в Самаре сгорело деревянное жилище, построенное местным отшельником. Пожар удалось локализовать. Лес не пострадал.