Воронежцы выразили уверенность в привлекательности региона для туристов после увеличения финансирования
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- Воронежцы выразили уверенность в привлекательности региона для туристов после увеличения финансирования
72% читателей ИА «Абирег» считают, что средства, направленные на развитие туристической сферы в Воронежской области, увеличат привлекательность региона и поток путешественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством.
При этом в том, что мера будет действенной, сомневаются 22% проголосовавших. Еще 6% читателей затруднились ответить.
Опрос проводился с 15 по 19 декабря.
Ранее сообщалось, что на развитие туристической привлекательности Воронежской области направлено 844 млн рублей. Как заявили власти региона, главная цель — войти в топ-10 популярных туристических направлений России.