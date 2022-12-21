Финальная точка

Потолок цен на газ, установленный 19 декабря странами ЕС, в большей мере носит психологический характер. С учетом того, что предложенная в конце ноября Еврокомиссией планка в €275 за 1 МВт·ч превышала даже пиковые значения стоимости голубого топлива конца лета 2022-го, конечное решение — €180 за 1 МВт·ч — выглядит устрашающе. Хотя, если посмотреть статистику торгов за последние пять лет, порог в €180 был превышен дважды: в марте и июле-сентябре этого года. И каждый раз этот рост был объясним паническими настроениями, связанными с началом СВО и сокращением поставок газа в Европу из-за поломки турбин газопровода «Северный поток».

В принципе установленный потолок цен на газ не влечет для России экономических убытков, так как превышает запланированную стоимость в бюджете страны. Но его установление имеет знаковую роль, поскольку согласование предельных цен на нефть и газ стали финальной точкой для свободного рынка.

На внутреннем рынке регулирование верхних пределов носит в основном характер ограничения цен естественных монополий, введения скидок для незащищенных слоев населения или ограничения стоимости некоторой номенклатуры социально значимых товаров. Однако действия Брюсселя на мировом рынке энергоносителей, по сути, свидетельствуют лишь о слабости экономики стран ЕС перед внешними угрозами.

Введение потолка цен на газ подтверждает, что Европа зависима от российского сырья, так как при отсутствии зависимости просто было достаточно перестать покупать магистральный газ. Односторонняя дискриминация цены именно на российский газ влечет за собой массу махинаций и рост необоснованных доходов некоторых стран посредством перепродажи российского голубого топлива через реверсные поставки. Именно поэтому Еврокомиссия установила потолок на всех европейских хабах. С одной стороны, это уравнивает страны в поставках газа, с другой — показывает недоверие и разобщенность внутри Евросоюза. Кроме того, Европа демонстрирует недоверие к рыночным механизмам регулирования и неспособность в полной мере диверсифицировать энергетическую систему.

Для РФ введение потолка не особо опасно, так как цена на газ сегодня значительно ниже установленного максимума. Хотя уровень чувствительности газового рынка в 2022 году резко повысился и даже незначительные угрозы срыва графика поставок влекут за собой всплески. Например, взрыв на газопроводе Уренгой – Помара – Ужгород в Чувашии остановил поставки газа в Европу по данной магистрали, что уже вечером 20 декабря повлекло рост его стоимости на рынке, остановив таким образом падение цен в течение последних дней.

Однако до достижения предельной цены, требования о применении которой вступят в силу только 15 февраля 2023 года, есть резерв в почти 40%. Кстати, что касается сроков введения ограничений, то здесь стоит отметить: как раз в середине февраля в Европе начинается рост средней температуры. Кроме того, с учетом полностью закачанных резервуаров с газом только в феврале начнется плановое заполнение емкостей на следующий год. При этом обычно именно к этому времени начинается падение цен на сырье, рост которых снова ожидается к концу лета, особенно в условиях, когда происходит нарушение графика заполнения резервных запасов. Поэтому европейские эксперты полагают, что введение потолка просто снизит уровень волатильности цен на газ.

Впрочем, действия ЕС должны однозначно дать сигнал России о необходимости расширения потребителей ее ресурсов, начиная от тотальной газификации всех регионов РФ, заканчивая прокладкой новых веток трубопроводов для стран Азии. Кроме того, важно заняться возведением терминалов для производства СПГ, который начнет транспортироваться в государства, в которых строительство газопровода невозможно или экономически нецелесообразно.

При этом полный разрыв экономического партнерства со странами ЕС в области поставок газа вряд ли соответствует стратегическим интересам как Москвы, так и Брюсселя. В современных условиях отказ от российского голубого топлива станет причиной закрытия или как минимум серьезных ограничений в работе промышленных предприятий. Кроме того, начнется перемещение производства в страны, которые не испытывают энергетических проблем. И это, конечно, сыграет на руку США, которые обладают свободными площадями, энергетическими возможностями и давно уже задумываются о необходимости возвращения себе славы промышленного центра.

Впрочем, сложно представить, что Европа, несмотря на все политические аспекты, готова к росту уровня безработицы и полной зависимости от поставок промышленных товаров из США и Китая. Для России же стоимость магистрального газа в Европе значительно привлекательнее цен на внутреннем рынке и в азиатском регионе. На этом фоне полный отказ от поставок газа европейским партнерам не соответствует стратегическим интересам России.



Автор — профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления



Позиция редакции может не совпадать с мнением автора