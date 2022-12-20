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Президент Путин: российские военные показывают примеры храбрости на передовой в ходе СВО

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Россия восхищается отвагой людей, защищающих Родину на передовой. Об этом 20 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий», — сказал он на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

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По словам главы государства, участники специальной военной операции также помогают наладить мирную жизнь в новых регионах.

Путин отметил, что Россия не раз сталкивалась с разнообразными испытаниями и отстаивала свою независимость, сегодня ей брошен такой же вызов.

«И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, 8 декабря, Путин сказал, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой. Родина не просто территория, а прежде всего люди, их защита — великая миссия, добавил он.

До этого, в ноябре, президент также заявлял, что все участники СВО являются героями. Тогда же он указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. Он отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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