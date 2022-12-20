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Роналду захотел сыграть за сборную Португалии в ЧМ-2026

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Фото: Global Look Press/dpa/Tom Weller
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не намерен завершать международную карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2022 в Катаре. 37-летний футболист поставил перед собой цель выступить на ЧМ в 2026 году, пишет Marca во вторник, 20 декабря.

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По информации издания, провал сборной Португалии на ЧМ-2022, проигравшей Марокко в четвертьфинале (0:1), стала сильным ударом для Роналду. Также его сильно его задела победа на ЧМ сборной Аргентины, в которой играет его главный конкурент на футбольном поле — Лионель Месси.

Роналду хочет попытаться взять первый титул чемпиона мира в своей карьере, сообщается на сайте kp.ru.

Следующий чемпионат мира пройдет сразу в трех странах — Канада, Мексика и США. Роналду к тому времени уже будет 41 год, передает НСН.

Накануне фото Месси с кубком победителя чемпионата мира в Катаре установило рекорд среди спортсменов по количеству лайков в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Пост Месси набрал больше 44 млн лайков, передает RT.

Предыдущий рекорд принадлежал Роналду, который 19 ноября выложил фотографию, на которой он запечатлен во время игры в шахматы с Месси.

18 декабря в финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. Аргентинцы победили после серии пенальти при счете 4:2.

Месси забил в этой игре два гола и был признан лучшим игроком турнира, сообщает телеканал «360».

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